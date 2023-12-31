حصاد تنفيذ المشروعات بمطروح في القطاعات المختلفة بتكلفة أكثر من 10 مليار جنيه

مطروح – حسن مشالي

نفذت محافظة مطروح، وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، في مختلف القطاعات، بتكلفة تجاوزت أكثر من 10 مليار جنيه، بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة أو من ميزانيات الوزارات والهيئات المعنية.

وشهد قطاع التعليم بالمحافظة، إنشاء وإحلال وتجديد 62 مدرسة بإجمالى 758 فصل دراسي، بتكلفة 844,8 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ 18 مدرسة بإجمالى 212 فصل بتكلفة 220 مليون جنيه، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.

كما يجري استكمال أعمال إنشاءات جامعة مطروح، وافتتاح المبنى الإدارى للجامعة ومبنى إدارة الكليات، ومبنى الفصول والمدرجات والامتحانات الإلكترونية، وأعمال رفع كفاءة البنية التحتية للجامعة ، كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء كلية الطب بجامعة مطروح.

ويجري التنسيق بين المحافظة وجامعة الأزهر الشريف، لفتح فرع لها بمطروح، والبدء بكلية الدراسات الإسلامية بنات، كما تم إنشاء 6 معاهد أزهرية تضم 133 فصلاً.

وشهد قطاع الصحة تنفيذ 24 مشروع بتكلفة 437 مليون جنيه من بينها إنشاء وتطوير 21 وحدة صحية، وإنشاء مستشفيات السلوم، وبرانى، وتطوير مستشفيات الحمام، ومرسى مطروح، والنساء والاطفال، بدعم من وزارة الصحة والمحافظة.

وتضمنت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ 12مشروعاً تابعاً للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 6 مليار و 388 مليون جنيه، من بينها مشروعات صرف صحي متكاملة بسيوة والحمام والضبعة والمرحلة الثالثة بمرسى مطروح، وإنشاء 3 محطات بتوسعات معالجة مرسى مطروح، ومحطات تحلية الرميلة 3 و 4، والضبعة ، وسيدى برانى ، والخط الناقل من محطات الرميلة للخزانات الاستراتيجية، ومن محطة الضبعة حتى رافع غزالة .

-وتنفيذ 107 مشروعات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 492 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالنجيلة بطاقة 3500 متر مكعب يوميا بتمويل من المحافظة .

وشهد قطاع الكهرباء، تنفيذ 28 مشروعاً بتكلفة 867 مليون جنيه، من بينها توصيل الكهرباء لجامعة مطروح، ومحطات تحلية الضبعة والعلمين الجديدة ومارينا ورفع قدرة محطة تحلية السلوم، ومحطات الصرف الصحى بالكيلو 4 والكيلو 7، ومنفذ السلوم البري وغيرها.

كما شهد قطاع الطرق، تنفيذ مشروعات الطرق بطول 354 كم، بتكلفة 670 مليون جنيه، خلال الـ 3 سنوات الماضية ( خطة استثمارية للمحافظة ) مع امتداد المسافات بمطروح.

وجارى العمل بطريق سيوة ــ مرسى مطروح الخرسانى، بطول 300 كم، بأحدث تقنيات الرصف الخرسانى، و تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 140 كيلو متر، مع توسعة وتطوير الطريق الاسفلتي الموازى.

وتضمنت مشروعات الإسكان بمحافظة مطروح، تنفيذ عدد 84 مشروعاً، بتكلفة 890,8 مليون جنيه من بينها مشروعات رصف طرق الأبيض – الرميلة، رفع كفاءة طريق الكورنيش بباب البحر – أندليسية، طريق خرسانى لمدخل غراب الريفية والكيلو 8.

كما تم تطوير شواطئ روميل والغرام وعجيبة ومزار كليوباترا، وإنشاء 5 بوابات بشواطئ مطروح، وإنشاء كوبرى السلام ومجمع خدمي بالكيلو 4، ومركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، ومدرسة التمريض بنين بمطروح، ودار الإفتاء والعمارة السكنية 1بالكيلو 7، وإنشاء سوق حضاري بالضبعة وسيوة وبرانى وغيرها.

كما نفذ جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، 12 مشروعا بتكلفة 625 مليون جنيه، من بينها مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وعدد من الطرق التنموية بأنحاء المحافظة و12 بيت بسيوة ورفع كفاءة مجزر مدينة الحمام، وبئر مياه وخط ناقل بقرية جارة أم الصغير.

ويجري تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة 3,5 مليار جنيه، أبرزها رصف طريق سيوة مطروح الخرسانى، و رصف ورفع كفاءة طرق في عدد من مدن المحافظة، وإنشاء 24 بيت بدوى في برانى ، و2 عمارة بالسلوم بالاضافة الى مشروعات مكافحة التصحر.

وشهد قطاع الزراعة ، تنفيذ 7 مشروعات لمركز التنمية المستدامة بتكلفة 156 مليون جنيه، من بينها 1400 بئر نشو سعة 120 متر مكعب و 3،160 خزان سعة 300 متر مكعب و200 خزان، واستصلاح وتنمية 30 كم بالوديان، وتشغيل ودعم معمل التريكوجراما لمكافحة آفات التمور ومكافحة سوسة النخيل بنحو 400 ألف جنيه بسيوة، ودعم المزارعين بالتقاوى والأسمدة مدعمه بنصف الثمن ( القمح والشعير )

كما تم دعم 146 من المربين بقيمة 6.18 مليون جنيه، من صندوق تنمية الثروة الحيوانية والمراعى، ودعم 68 مشروعاً للمرأة بمبلغ 1,06 مليون جنيه

ونفذ قطاع التموين 5 مشروعات بتكلفة 3,2 مليون جنيه، وهي مكاتب تموين ( الحمام – السلوم – سيوة – الضبعة – رأس الحكمة )، وإنشاء 10 مراكز لخدمة مواطنين، وصومعة تخزين الغلال بالشمامة بسعة تخزينية 45 ألف طن من الغلال .

وفي قطاع التخطيط العمرانىي، تم اعتماد الحيز العمرانى لمدينة النجيلة و6 قرى و49 نجع وتوسعة حيز مدينة العلمين وتعديل كردون الداخلة والقواسم، واعتماد المخطط الاستراتيجى لمدن مرسى مطروح والعلمين والنجيلة وجارى إعداد مخطط سيوة والحمام وعدد من القرى ، واعتماد المخطط التفصيلى لمدن العلمين وبرانى و29 قرية أخرى، وجارى إعداد مخطط تفصيلي لعدد من المناطق .

وشهد قطاع الأوقاف، إنشاء وإحلال وتجديد 41 مسجداً بتكلفة 73 مليون جنيه، بدعم من وزارة الأوقاف والجهود الذاتية بالمحافظة.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إحلال وتجديد وتطوير 13 مركز شباب و3 أندية، بالإضافة إلى تطوير مسرح مديرية الشباب والرياضة و16 ملعب خماسى بإجمالى تكلفة 8,071 مليون جنيه.