مجلس جامعة المنصورة الجديدة يبحث ملف فتح كلية العلاج الطبيعى للعام الدراسى الجديد

الدقهلية - محمدالحبشي

انعقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة ، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

واستهل "الخولي" انعقاد المجلس اليوم في كلمته، وقدم التهنئة بالعام الميلادي الجديد، وأعياد الأقباط القادمة، وأثنى على تنظيم الكليات لاختبارات الفصل الدراسي الأول من اعداد اللجان والامتحانات والتصحيح الإلكتروني لكل كلية .

وصادف مجلس جامعة المنصورة الجديدة الجلسة 28 ، على موضوعات وقرارات الجلسة السابعة والعشرين المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 26 نوفمبر 2023 ، وصادق المجلس على موضوعات اجتماع مجلس العمداء بجلسته رقم 8 بتاريخ 2023/12/17 .

واحيط المجلس علماً، ملف دراسة فتح كلية العلاج الطبيعي بالجامعة للعام الجامعي 2024- 2025، وتقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، تقرير نظام معلومات الطلاب SIS ، تقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks ، تقرير البنية التحتية التكنولوجية IT ، تقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report ، تقرير مكتب الطلاب الوافدين، ودليل الطلاب الوافدين ، تقرير لجنة تحديث الخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة الجديدة ، دليل الطالب بجامعة المنصورة الجديدة ، دليل التدريب الميداني الصيفي الدليل المجمع ودليل كل كلية، لائحة حوافز النشر العلمي لجامعة المنصورة الجديدة ، بيان بالطلاب المنقطعين عن الدراسة بكل كلية ، تقرير مجمل لكل الاعذار الطبية منتصف فصل الخريف 2023 ، خطة التحول الرقمي للطلاب الجدد والقدامى ، تقارير الأداء نصف السنوية لكليات الجامعة ، تقارير الأداء نصف السنوية للإدارات العامة بالجامعة ، تقرير لجان مراجعة أعمال الجودة بكليات الجامعة ، تحديد موعد ثابت كل عام لامتحانات تحديد المستوى واللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية 1، تحديد مواعيد ثابتة لامتحانات التحول الرقمي لطلاب الجامعة الجدد والقدامى كل عام.