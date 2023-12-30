رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

تفقد الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعة ،رافق خلالها عمداء الكليات ومديرى البرامج العلمية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأشاد الدكتور "معوض الخولي"، خلال جولته بالجهود المبذولة والتجهيزات داخل جامعة المنصورة الجديدة، وانتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، وأستاذة المادة للأجابة عن جميع الاستفسارات، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح الالكتروني تتم بالتوازي مع الإمتحانات وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقا المواعيد المقررة لها.

واطمأن رئيس جامعة المنصورة الجديدة خلال جولته، على اللجان وحسن سير الامتحانات وإلتزام الطلاب بالقواعد المقررة ، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

كما أكد حرصه على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد "الخولي" ، على حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الإمتحانية، كما أنها تسعى جاهدةً لتوفير كل سُبل الراحة لأبنائنا الطلاب حفاظًا على أدائهم للعملية الامتحانية، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة، للحفاظ على إنضباط الإمتحانات ونجاحها، وتوفير المناخ المناسب للطلاب من أجل أداء امتحاناتهم وسط أجواء وظروف تهيئ لهم فرص التفوق والنجاح.