عروض مبهرة خلال احتفال أستراليا ونيوزيلندا بقدوم العام الجديد 2024.. فيديو

كتب محمد جمال

استقبلت نيوزيلندا وأستراليا العام الجديد 2024، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لأولى لحظات 2024 ووداع 2023 علما أن نيوزيلندا وأستراليا يعتبران من أوائل الدول المحتفلة برأس السنة الجديدة.

ونظمت مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروضا للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال كما درجت العادة.

#Mundo



🇦🇺 | Así recibieron en Sydney, Australia el 2024: pic.twitter.com/HXNxRYvJyy — CHTV Canal Hondureño de Televisión (@CHTVHN) December 31, 2023

يشار إلى أن الدولة التالية التي تحتفل بقدوم العام الجديد هي أستراليا والتي تعرف بعروض الألعاب النارية المميزة عندها.

هذا ووصلت السنة الجديدة إلى أستراليا وانطلقت الألعاب النارية المبهرة في سيدني.