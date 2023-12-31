اليوم السابع
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عروض مبهرة خلال احتفال أستراليا ونيوزيلندا بقدوم العام الجديد 2024.. فيديو

الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:42 م
عروض مبهرة خلال احتفال أستراليا ونيوزيلندا بقدوم العام الجديد 2024.. فيديو ألعاب نارية
كتب محمد جمال

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استقبلت نيوزيلندا وأستراليا العام الجديد 2024، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لأولى لحظات 2024 ووداع 2023 علما أن نيوزيلندا وأستراليا يعتبران من أوائل الدول المحتفلة برأس السنة الجديدة.
 
ونظمت مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروضا للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال كما درجت العادة.
 
 
يشار إلى أن الدولة التالية التي تحتفل بقدوم العام الجديد هي أستراليا والتي تعرف بعروض الألعاب النارية المميزة عندها.
 
هذا ووصلت السنة الجديدة إلى أستراليا وانطلقت الألعاب النارية المبهرة في سيدني.
 







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