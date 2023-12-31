ضبط 4268 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية بمراكز أسوان

أسوان- صلاح المسن

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان، أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، يتم مواصلة الجهود، وتكثيف الحملات المشتركة، والتى أسفرت عن ضبط 4268 مخالفة متنوعة منها 1340مخالفة فى مجال الأسواق، و 2928 مخالفة فى مجال المخابز .

ولفت مدير تموين أسوان في تصريحات صحفية إلى أن المضبوطات فى مجال الأسواق شملت تحرير 29 مخالفة للبيع بأزيد من السعر المقرر، و 753 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 مخالفات مواد بترولية، و 63 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص، و22 مخالفات لسلع مجهولة المصدر، و 29 مخالفة للغش التجارى، و154 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى تحرير 19 محضر لحوم، و 115 محضرًا لتجار تموينيين، و139 محضرًا متنوعًا .

وأضاف أنه فى مجال المخابز فقد ضمت قائمة المضبوطات 326 مخالفة لنقص الوزن ، و267 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات ، وتحرير 12 محضر لتجميع الدقيق، و495 محضرًا للتصرف فى الدقيق، و692 محضر للتوقف، و179 محضر لاختراق ماكينات، و136 محضر لميزان مخالف ، فضلاً عن 30 محضر سجل، و10 محاضر لعدم وجود قائمة، و392 محضر آخرى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .