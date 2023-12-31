اليوم السابع
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الأحد، 31 ديسمبر 2023 07:55 م
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ضبط 6.5 طن أرز معبأ غير مدون عليه سعر البيع بطنطا

الأحد، 31 ديسمبر 2023 07:47 م
ضبط 6.5 طن أرز معبأ غير مدون عليه سعر البيع بطنطا أرز- أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة تموينية بمركز ومدينة طنطا لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري وجشع التجار، ضمت المهندس طارق عبد الرحمن شعيب وخالد مرعي المفتشين بادارة الرقابة التموينية بالمديرية.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 6 طن ونصف أرز معبأ غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك داخل مخزن تابع لشركة توزيع مواد غذائية بناحية مركز طنطا، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2017.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط واحد طن مخلل بدون اي بيانات و مشتبة في صلاحيتة للاستهلاك الادمي داخل مصنع مخلل بناحية مدينة طنطا بالمخالفه للقانون والقرارات الوزارية المنظمة تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.






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