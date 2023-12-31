حصاد دمياط 2023.. بدء تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية وتطوير الكورنيش الأبرز

مع انتهاء عام 2023 وحلول عام 2024 انطلقت محافظة دمياط نحو أفق جديد لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال حديث لها، ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن دمياط استطاعت أن تحقق انطلاقة قوية خلال الأعوام الماضية، حيث اثمرت الجهود المبذولة خلال تلك الفترة عن العديد من المشروعات التى تستهدف تحقيق محاور رؤية مصر 2030 ولتصبح قاطرة للتنمية المستدامة.

واستعرضت "المحافظ" أبرز الانجازات التى شهدتها محافظة دمياط منذ توليها مهام عملها وحتى نهاية عام 2023



- قطاع المشروعات القومية:

- من المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية :-

- مدينة دمياط للأثاث بمنطقة شطا.

- فندق شتيجبرجر اللسان برأس البر.

- مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة.

- المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط.

- محطة محولات مدينة دمياط للأثاث بمدينة دمياط.

- محطة تحويل كهرباء غرب دمياط الغازية للعمل بنظام دورة مركبة بمدينة دمياط الجديدة.

- عدد 194 عمارة سكنية (دار مصر) بمدينة دمياط الجديدة.

- عدد 36 عمارة إسكان اجتماعى بمدينة كفر سعد.

- عدد 8 عمارات إسكان اجتماعى بمركز الزرقا.

- تطوير اخر منطقة عشوائية بمحافظة دمياط إنشاء عدد 12 عمارة سكنية بمنطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر.

- افتتاح مدرسة ابدأ للعلوم التقنية المتخصصة بمجالات الخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن.

- المشروعات القومية الجارى تنفيذها:

- المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتجرى مرحلتها الأولى بمركز كفر سعد والذى يتضمن 28 قرية بإجمالى 219 تابع بالمبادرة بكثافة سكانية تُقدر 243 ألف نسمة لتنفيذ 545 مشروع، وذلك لتوفير حياة كريمة بكافة مناحى الحياة التى يحتاجها المواطن.

- ومن ضمن القطاعات المنفذة بحياة كريمة :-

- قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى 174 مشروعا.

- قطاع الابنية التعليمية يتضمن 75 مشروعا.

- قطاع مجمعات الخدمات يتضمن 24 مشروع منهم 12 مشروع مجمع للخدمات الحكومية، 12 مشروع مجمع للخدمات الزراعية.

- قطاع الموارد المائية يشمل 29 مشروعا يتضمن 18 مشروعا لتأهيل وتبطين الترع، 11 مشروعا لكبارى الري.

- قطاع الشباب والرياضة يشمل 26 مشروعا.

- قطاع الكهرباء والإنارة الداخلية يتضمن 28 مشروعا.

- قطاع رصف الطرق والشوارع الداخلية يتضمن 28 مشروعا بالإضافة إلى 9 مشروعات لرصف الطرق الرئيسية.

- قطاع الغاز الطبيعى يتضمن 27 مشروعا.

- قطاع الصحة يشمل 20 مشروعا والإسعاف 13 مشروعا.

- قطاع الحماية المدنية (5) مشروعات.

- الأسواق 8 مشروعات والمواقف 11 مشروعا.

- قطاع الاتصالات 28 مشروعا.

- مشروع سكن كريم بالمحمدية.

- مكاتب البريد 10 مشروعات، نقاط الشرطة 2 مشروع، السكة الحديد 4 مشروعات.

- المجزر الألى والمحجر الصحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمنطقة شطا.

- قطاع الطرق:

- جاءت أبرز وأهم المشروعات بهذا القطاع على النحو التالي:

- رفع كفاءة ورصف طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط.

- رفع كفاءة ورصف كورنيش النيل بمدينة فارسكور.

- رفع كفاءة ورصف كورنيش النيل بمدينة السرو وشارع بورسعيد.

- تطوير طريق كورنيش النيل بالزرقا.

- تطوير 4 شوارع رئيسية بفارسكور (شارع النقراشى بطول 990 مترا، شارع الشيخ عبدالله بطول 550 مترا، شارع محمد عبده بطول 600 متر، وشارع عبدالوهاب داوود بطول 600 متر).

- تطوير شارع السفير عبد الرؤوف الريدى "الفنار سابقًا "بعزبة البرج.

- أعمال تطوير ورصف طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بطول 7.5 كم.

- رفع كفاءة وتطوير طريق السيالة - بورسعيد بمدينة دمياط.

- رصف منطقة شمال وجنوب منطقة دمياط.

- رفع كفاءة ورصف طريق صلاح سالم.

- رفع كفاءة ورصف مدخل مدينة ميت أبو غالب.

- رفع كفاءة وتطوير ورصف شارع الثورة بمدينة كفر سعد.

- تطوير وتجميل الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى بطريق المحور.

- البدء فى تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية وإنشاء حائط نهر ساند بطول 900 م

- البدء فى تطوير طريق شطا بمدخل المحافظة.



- المناطق غير المخططة:

- تم تنفيذ خطة تطوير عدد 7 مناطق بمدينة دمياط بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، المناطق تشمل"المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، السنانية، شط الملح، غيط النصارى والمنيا".

- قطاع الأسواق الحضارية:

- السوق الحضارى بشارع 33 الذى يضم 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة ودورات مياه وممشى موازى للنيل بطول 400 م.

- السوق الحضارى بمدينة فارسكور بإجمالى 80 باكية.

- السوق الحضارى بشارع 51 بإجمالى 26 باكية.

- أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق السمك بمدينة دمياط.

- أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بشطا.

- أعمال إنشاء سوق الجمعة.

- قطاع المواقف:

- تم إنشاء 3 مواقف خارج الكتلة السكنية منهم:-

- موقف سيارات الأجرة بعزب النهضة على مساحة 1 فدان يتضمن ساحات انتظار للسيارات مجهزة بمظلات ودورتى مياه وكافيتريا ووحدة للأمن.

- موقف سيارات الأجرة بشطا على مساحة 3500 متر يتضمن ساحات لانتظار السيارات مزودة بمظلات ومسجد وكافيتريا ودورتى مياه.

- إنشاء موقف لسيارات الأجرة وساحة لانتظار رحلات اليوم الواحد بمدينة رأس البر.

- قطاع التنسيق الحضاري:

- يجرى تنفيذ مشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر.

- تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط.

- تنفيذ مشروع المدن الملونة بمدينة عزبة البرج.

- شهدت مدينة رأس البر عدد من مشروعات التطوير جاء أبرزها تطوير واجهات المحال بشارع النيل والأسواق الرئيسية وأيضًا شارعى 77 ,101 وإنشاء ساحات لانتظار السيارات بهما ومدخل المدينة الغربي.

- تطوير مبنى هيئة تنشيط السياحة" Down Town "

- يجرى تطوير حديقة الطفل ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا.

- يجرى إنشاء حديقة بمدخل المحافظة بمنطقة شطا ضمن مشروع التطوير.

- تطوير كورنيش النيل بداية من حديقة بنت الشاطئ حتى نقابة المهندسين.

- قطاع الخدمات المحلية:

- مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وتجهيزه كمبنى أخضر ذكى وافتتاح النصب التذكارى للشهداء وافتتاح النصب التذكارى للشهداء وبدء تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ كمرحلة أولى من المشروع.

- مشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

- مشروع إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج.

- مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر:

يتم تنفيذه من خلال صندوق التنمية الحضرية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويتضمن المشروع قطعتين أرض بمساحة 60 فدانا من 103 أفدنة حيث تشمل القطعة الأولى 96، عمارة سكن لكل المصريين بمساحة "130م" للوحدة وسكن استثمارى بمساحات 130 ,160 بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمية تضم مسجد ووحدة صحية وسوق حضاري.

- قطاع التعاون الدولى والمنح الخارجية:

- حصلت دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021 وذلك ضمن عشر دول حول العالم.

- مشروع التنمية الحضارية المتكاملة ( حيًنا بمنطقة الشعراء ) بمنحة سويسرية مصرية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

- تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية طبل والتى تعد من القرى الأكثر احتياجًا وينعدم فيها خدمات الصرف الصحى وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

- تصميم مشروع رفع كفاءة شارع 51 بمدينة رأس البر من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

-توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط ومؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت لتقديم منحة تدريبية مجانية بمجال قيادة اليخوت بمعهد البحر الأحمر لليخوت بالجونة.

- التعاون مع هيئة فلوبرايت لتقديم منح تدريبية لأبناء المحافظة.

- التعاون مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج وظائف لائقة لشباب مصر ودعم مجالات ريادة الأعمال.

- مشروع التنمية الحضرية بمدينتى دمياط الجديدة وكفر البطيخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم اللاجئين.

- المشاركة فى المؤتمرات الإقليمية والدولية:

- شاركت محافظ دمياط فى جلسات الملتقى الرابع لبرنامج "المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" بكندا فى أكتوبر 2018.

- شاركت محافظ دمياط فى اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال إفريقيا للمنظمة المتحدة والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة مراكش المغربية فى نوفمبر 2018 والذى تم خلاله الإعلان عن مشاركة الدكتورة منال عوض بشبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا.

- شاركت محافظ دمياط بفعاليات الملتقى العربى الأول للتنمية الحضرية بأبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى انعقد فى مارس 2019 تحت عنوان "نحو مدن عربيه مستدامة لمستقبل أكثر اشراقًا"

- شاركت محافظ دمياط فى فعاليات الحدث الجانبى حول توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى وفى المحافظات.

- شاركت المحافظ بالحدث الإقليمى الذى أطلقته الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واستعرضت خلاله جهود المحافظة فى مواجهة جائحة كورونا.

- شاركت بالمؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة بحضور رئيس الجمهورية.

- شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بفعاليات اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البلديات كجزء من مؤتمر"جسر المدن على الإنترنت لعام 2020 فى نسخته الخامسة والذى عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيUNIDO ومدينة فيينا.

- كانت ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى خلال الحوار الذى أطلقه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت شعار "المرأة فى القيادة".

- شاركت فى الحوار الإندونيسى الإفريقى للبنية التحتية ببالى بإندونيسيا فى أغسطس 2019

- شاركت فى جلسات مؤتمر لوس أنـجلوس للحوار بدعوة من عمدة ولاية لوس أنجلوس وممثل الأمم المتحدة السامى لتحالف الحضارات.

- شاركت المحافظ باجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية فى دورته الخامسة والعشرين.

- المشاركة فى المؤتمر الدولى الخامس لمدن التعلم فى أكتوبر2021بكوريا لتعزيز ونشر ثقافة التعلم وتبادل الخبرات بين المدن المشاركة لجعل المدن أكثر صمودًا أمام التحديات.

- شاركت محافظ دمياط فى المؤتمر الإقليمى الأول للتعلم مدى الحياة من أجل حلول مستدامة فى مدن التعلم العربية الذى أقامه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بالتعاون مع المكتب العربى للتربية لدول الخليج فى مايو 2023 بمدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.

- شاركت محافظ دمياط حول قضية التمكين الاقتصادى للمرأة الأفريقية وذلك فى حوار شارك فيه أعضاء منظمة المدن والحكومات الأفريقية REFELA.

- شاركت محافظ دمياط فى جلسة اجتماع "المواطنة العالمية" والذى عقده معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة فى إطار الاحتفال بيوم المدن العالمى عبر شبكة الإنترنت.

- هذا إلى جانب المشاركة عبر تطبيق زووم بالمؤتمر العالمى الذى نظمه البنك الدولى تحت عنوان " مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى طليعة العمل المناخى ( حان وقت العمل)"

- والمشاركة فى المؤتمر الدولى "دور المناطق والمحافظات والمدن فى المستقبل الجيوسياسى للمنطقة الأورو- متوسطية" عبر شبكة الإنترنت.

- المشاركة فى انتخابات اختيار رئيس شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا المنعقد فى كيسومو الكينية.

- المشاركة فى مؤتمر "قمة بناء الجسور 2023" ضمن الدورة ال84 للجنة التنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضى CUHLM والتى أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومركز المدن العالمية بمدينة جنيف بسويسرا فى أكتوبر 2023

المشاركة فى مهرجان اليونسكو للتعلم مدى الحياة "التعلم مدى الحياة وأهميته نحو تعزيز رؤى التنمية المستدامة والمواطنة العالمية" والذى انعقد بمدينة شنغهاى بالصين بالتعاون بين شبكة اليونسكو لمدن التعلم وجامعة شرق الصين فى أكتوبر 2023

- الجوائز والتكريمات:

- انضمت مدينة دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم لليونسكو عام 2019.

- حصول محافظة دمياط على4 مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومى عن مدينة رأس البر والوحدة المحلية لقرية الشعراء ومكتب التأهيل الاجتماعى بكفر سعد ومكتب التأهيل الاجتماعى بالزرقا.

- حصلت المحافظة على أفضل مؤشرات التعاون الدولى عام 2019 من أكاديمية البحث العلمي.

- فوز مشروع "ميناء بحرى للصيد بمدينة عزبة البرج" بالمركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة بالمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

- حصلت المحافظة على أفضل مؤشرات دعم الابتكارات عام 2018 وأفضل مؤشرات التعاون الدولى عام 2019 من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

- اختيار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات النسائية المُلهمة بالوطن العربى من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

- تم تكريم محافظ دمياط ضمن أفضل 10 سيدات تميزًا فى تحقيق استراتيجية "بناء مصر أقوى خلال الحفل الذى أقامته سفارتى السويد وكندا بالقاهرة.

- تم تكريم محافظ دمياط خلال فاعليات أول قمة نسائية دولية بقصر القبة، كما اختيرت محافظ دمياط ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا لعام 2018.

- قام وزير التنمية المحلية بتكريم محافظ دمياط خلال احتفالية الوزارة بيوم المرأة المصرية 2021، كما أشاد الوزير بدورها البارز لما حققته من إنـجازات بالقطاعات التنموية المختلفة.

-كرمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا محافظ دمياط لجهودها المبذولة لدعم ملف البحث العلمى والابتكار وذلك خلال إحتفالية تسليم جوائز محمد ربيع ناصر للبحث العلمى

- أبرز بروتوكولات التعاون:

- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لاستكمال أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمرحلتين الثانية والثالثة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر.

- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجال صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها.

- شهدت محافظ دمياط ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات وجامعة حورس لدعم مجالات ريادة الأعمال.

- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط ومحافظة القاهرة لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة دمياط.

- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والشركة القابضة للسياحة والفنادق "إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال" لتطوير وتشغيل إحدى المبانى الفندقية بمدينة رأس البر.

- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط ومنظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس مصر وجامعة حورس لدعم مجالات ريادة الأعمال والذى أسفر عن تنظيم دورتين من مسابقة رواد دمياط لعامى 2022 و2023.

- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط ومحافظة الشرقية لنقل تجربة المدينة الصديقة للنساء.

- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظتى دمياط وأسوان لتفعيل عضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو، ويهدف البروتكول إلى بناء مدن مستدامة للمعرفة والتعلم.

- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وشركة موبكو لإنتاج الاسمدة، ويهدف البروتكول إلى إعادة تأهيل وتطوير كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة ".

- توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ومؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت لتقديم منحة تدريبية مجانية لابناء المحافظة بمجال قيادة اليخوت بمعهد البحر الأحمر لليخوت.

- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وصندوق مكافحة الإدمان، ويهدف البرتوكول إلى تنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية لمواجهة مشكلة تعاطى المخدرات وإنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية.

- توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة دمياط ومدير عام جمعية الأورمان، ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك فى مجال المساعدات الاجتماعية وخدمة أهالى المحافظة.

- تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة دمياط ومدير هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت، لدعم كافة المبادرات والجهود التى تشجع على رفع الوعى وتنسيق وتكامل الأنشطة والخطط التنموية والمجتمعية الخاصة بمحافظة دمياط.

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط ووزارتى الاتصالات والتخطيط، ويهدف البروتوكول إلى ميكنة وتفعيل الحلول التكنولوجية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة دمياط.

- تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط ووزارة الاتصالات، ويهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم وإتاحة وتطوير خدمات المواطنين وخدمات العلاج عن بعد وتأهيل وبناء قدرات الشباب لخدمة سكان محافظة دمياط.

- المشاركة المجتمعية:

- مشروع تطوير وإعادة تأهيل كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة.

- دعم مدينة رأس البر بعدد 2 أتوبيس سياحى بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة.

- تطوير بوابتى سوق الجملة بشطا.

- تطوير مدخل مدينة رأس البر.

- مشروع المدينة الملونة بمدينة عزبة البرج.

- تحويل بوابتى رأس البر للعمل بالنظام الإلكتروني.

- تلوين أكشاك الكهرباء بمناطق مختلفة بالمحافظة.

- تطوير ورفع كفاءة شارع 77 بمدينة رأس البر.

- تطوير واجهات المحال التجارية بشارع النيل بمدينة رأس البر.

- قطاع المراكز التكنولوجية وخدمات الشباك الواحد:

- تم إنشاء مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية بمدن كفر البطيخ والزرقا وفارسكور والسرو ورأس البر وكفرسعد ودمياط هذا إلى جانب دعم المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسيارة مجهزة بكافة الامكانات.

- تم ادراج خطة إنشاء مركز تكنولوجى بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

- تم ادراج خطة إنشاء مركز تكنولوجى بمبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج الجارى انشاؤه.

- مراكز خدمات مديرية التموين:

- تم إنشاء مراكز تكنولوجية بشطا ودمياط الجديدة والغرفة التجارية والروضة والسرو وفارسكور.

- ملف التعامل مع التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية:

- تم إزالة 5147 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 772 ألف متر مربع.

- تم إزالة 1485 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

- ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة:

- تم الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.

- حققت محافظة دمياط المركز الأول فى إنهاء إجراءات التقنين.

- ملف التصالح فى مخالفات البناء:

- تلقت المحافظة عدد 57487 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء وتم اعتماد نموذج 10 لعدد 1376 طلبا بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بها.

- قطاع النظافة:

- تم وضع مخطط لإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات الصلبة بمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة.

- تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور ودعمه بالمعدات اللازمة.

- تم إجراء تعاقد مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط لنقل المخلفات الصلبة مباشرة إلى مصنع أبو جريدة.

- تم رفع تراكمات المخلفات بعدد من المناطق.

-تم دعم المنظومة بمعدات وسيارات.

- ملف التخطيط العمراني:

- تم اعتماد الأحوزة العمرانية لجميع مدن وقرى محافظة دمياط.

- تم اعتماد 590 حيزا عمرانيا لعزب وتوابع.

- تم اعتماد المخططات الاستراتيجية لجميع قرى محافظة دمياط.

- تم اعتماد 10 مخططات استراتيجية لمدن المحافظة.

- تم اعتماد 84 مخططا تفصيليا لقرى المحافظة.

- تم اعتماد 9 مخططات تفصيلية لمدن محافظة دمياط.