اليوم السابع
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حبس 3 أطباء وتعويض 10 آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبى ووفاة طفلة بقنا

الأحد، 31 ديسمبر 2023 11:37 ص
حبس 3 أطباء وتعويض 10 آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبى ووفاة طفلة بقنا متهم - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصدرت محكمة أبوتشت الجزئية بقنا، اليوم الأحد، حكما بحبس 3 أطباء بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزى، 5 سنوات وتعويض 10 آلاف جنيه، بتهمة الإهمال الطبى والتسبب فى وفاة طفلة.
 
وكانت قد قررت جهات التحقيق بقنا، إحالة 3 أطباء بمستشفى أبو تشت المركزى، للمحكمة بتهمة الإهمال والتأخر فى تشخيص حالة طفلة، والتسبب فى وفاتها.
 
ووجهت جهات التحقيق إليهم تهمة التسبب خطأ فى وفاة الطفلة قسم. أ، نتيجة الإهمال فى تشخيص حالة الطفلة المتوفاة، مما أدى إلى تفاقم حالتها المرضية، واكتشاف الفشل الكلوى.






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