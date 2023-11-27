محكمة أبوتشت بقنا تؤجل النطق بالحكم في قضية إهمال طبي لجلسة 31 ديسمبر

تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر 2022 بدائرة مركز أبوتشت، عندما حرر والد الطفلة قسم محمود أبو الحسن محضرًا حمل رقم 5126 لسنة 2022، يتهم خلاله الأطباء المختصين بقسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي بالإهمال الذي نتج عنه وفاة طفلته، مطالبًا بإجراء تحقيق ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته، وذلك طبقًا للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقيد المحضر بالقضية رقم 13501 لسنة 2023 جنح مركز أبوتشت، وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحاكمة في جلسة 4 نوفمبر 2023، بتهمة الإهمال الطبي للطفلة، وحجزت القضية لجلسة 31 ديسمبر للنطق بالحكم.