اليوم السابع
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الشرقية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 11:46 ص
الشرقية الأزهرية تعلن نتيجة مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منطقة الشرقية أنهت فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الابتدائية والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة ومتابعة من الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة .

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز كلا ما يلي: " نور صادق محمد، معهد العصايد، فاطمة محمد إبراهيم، معهد اعتدال مبروك، همس منصور متولي، معهد ناطورة، عمر أشرف محمد، معهد أنوار الحرمين، مروان محمد محمد جمال، معهد هيها، عمر حسنى عادل، معهد طلعت عبد السميع ".
 
يشار إلى أن أعمال المسابقات تتم تحت رعاية إدارة الطلاب بقيادة  محمود عبد الباقي، وموجهي الأنشطة بالمنطقة، يعقد امتحانات تحريرية في المواد المقررة، لأوائل الطلاب من كافة الإدارات التعليمية بكل صف، و يتم اجراء تصفيات بينهم، لإعلان الفائزين بأعلى الدرجات بكل مرحلة.
 
 

 







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