منطقة الشرقية الأزهرية تعلن أسماء الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

أولا، المرحلة الابتدائية بنين:

- أحمد تامر ممدوح، معهد شنبارة الطنانات الابتدائي.

- محمد عبدالله عبدالناصر، معهد تلراك.

- سامح السيد إبراهيم، معهد القنايات.

ثانيا، المرحلة الابتدائية فتيات:

- سلسبيل محمد رمضان، معهد الابراهيمية الابتدائي.

- الزهراء أحمد محمد يحيى، معهد الإسدية الابتدائي.

- نور صادق محمد عبده، معهد العصايد الابتدائي.

ثالثا، المرحلة الإعدادية بنين:

- محمد وائل أحمد، معهد منشأة صهبرة.

- باسل محمد أحمد كمال، معهد البلاشون.

رابعا، المرحلةالإعدادية فتيات:

- منة الله السيد عبدالرحمن، معهد إسماعيل غنيم.

- رقية حميدو محمد عبدالصادق، معهد فتيات الزقازيق.

خامسا، المرحلة التانوية بنين:

- عمرو منير عبدالهادي، معهد العاشر من رمضان.

- يوسف علي أحمد، معهد أولاد صقر.

سادسا، المرحلة التانوية فتيات:

- الزهراء حسن محمد، معهد برامكيم.

- تسنيم سعيد السيد، معهد كفرصقر.

يشار أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة الأستاذ محمود عبد الباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.