منطقة الشرقية الأزهرية تعلن أسماء الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، نتائج مسابقة القرآن الكريم لجميع المراحل للعام الدراسي 2023/2024، والتى تمت ضمن خطة رعاية الطلاب، تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافى للمنطقة، وقد أسفرت النتائج النهائية للمسابقة عن فوز مايلى:
أولا، المرحلة الابتدائية بنين:
- أحمد تامر ممدوح، معهد شنبارة الطنانات الابتدائي.
- محمد عبدالله عبدالناصر، معهد تلراك.
- سامح السيد إبراهيم، معهد القنايات.
ثانيا، المرحلة الابتدائية فتيات:
- سلسبيل محمد رمضان، معهد الابراهيمية الابتدائي.
- الزهراء أحمد محمد يحيى، معهد الإسدية الابتدائي.
- نور صادق محمد عبده، معهد العصايد الابتدائي.
ثالثا، المرحلة الإعدادية بنين:
- محمد وائل أحمد، معهد منشأة صهبرة.
- باسل محمد أحمد كمال، معهد البلاشون.
رابعا، المرحلةالإعدادية فتيات:
- منة الله السيد عبدالرحمن، معهد إسماعيل غنيم.
- رقية حميدو محمد عبدالصادق، معهد فتيات الزقازيق.
خامسا، المرحلة التانوية بنين:
- عمرو منير عبدالهادي، معهد العاشر من رمضان.
- يوسف علي أحمد، معهد أولاد صقر.
سادسا، المرحلة التانوية فتيات:
- الزهراء حسن محمد، معهد برامكيم.
- تسنيم سعيد السيد، معهد كفرصقر.
يشار أن أعمال المسابقات تتم تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بقيادة الأستاذ محمود عبد الباقي، مدير الإدارة، وموجهي التربية الاجتماعية.
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