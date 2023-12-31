السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م.ا.م" عامل ، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه باحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.خ.ع" بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم ، وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ،وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.