السجن المشدد 15 سنة لعاطل لاتهامه بسرقة شخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ج.ج" عاطل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ز.ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب عبد المنعم ابو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه، مفاده أنه أثناء سيره فى الطريق العام فوجىء بالمتهم بشهر مطواة في وجهه واستولى منه على الهاتف المحمول ونقوده، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.