الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والخاص بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس، وهو القرار الذى حمل رقـم 1080 لسنة 2023.

ونص القرار في مادته الأولى على: "تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس على النحو التالى: يتم تعديل عرض الشوارع أرقام (1-2) من عرض 10 أمتار إلى 8 أمتـار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيـق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقـة وأحكـام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بمـا لا يتعـارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم ".

المادة الثانية تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس على النحو التالى: يتم تعديل عرض الشارع رقم (1) من 10 م إلى 8م وإدراج الـشارع رقـم (2) بعرض 8م وإدراج الشارع رقم (3) بعرض 6 م، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشـتراطات البنائيـة والتخطيطيـة الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط ا لاستراتيجى المعتمـد للمدينة كما هو موضح بالرسم

فيما نصت المادة الثالثة على: "تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة دكرنس على النحو التالى: يتم إدراج الشارعين أرقام (1-2) بعرض 10 أمتار على فواصل الملكية بقطعـة الأرض، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا علـى الملكيـات الخاصـة مـع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفـصيلى المعتمـد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم

المادة الرابعة يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليـا للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.