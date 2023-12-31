محافظ الدقهلية: مشروع إنتاج الورق من قش الأرز يوفر فى الفاتورة الاستيرادية

الدقهلية شريف الديب

تحاول محافظة الدقهلية فى استغلال إمكانياتها الزراعية والاستفادة منها، فى افضل الأشكال والبحث عن المشروعات التى تحقق أهداف الدولة.

ويقول الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه عقب تولى إدارة المحافظة وجد مشكلة متكررة من كل عام وهى ظاهرة حريق قش الأرز، وما يسببه من مشكلات كبيرة على المستوى البيئي والصحى ويكلف الدولة نفقات كبيرة، ويؤثر على العديد من المجالات، وينتج عنه الكثير من المشكلات التى تؤثر فى حياتنا اليومية، بالإضافة إلى التأثير فى التغير المناخى الذى يشهده العالم ويحذر من المخاطر التى ينتج عنه

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه وجد العديد من المجالات التى يدخل فيه قش الأرز، مثل صناعة الورق، وهذه الصناعة مهمة جدا واستهلاك مصر منه كبير جدا، وهو ما دفعنى للتفكير فى استغلال هذه الكميات الكبيرة التى تخرج من الأرض ويتم هدرها، بتحويلها واستغلالها افضل استغلال، وتشجيع المزارعين على الاستفادة الاقتصادية من الكميات التى تخرج من الأرض،

وأشار مختار إلى أن الاستفادة الاقتصادية من ذلك المشروع سوف تكون ضخمة لأن المادة الخام فى تلك الصناعة متوفرة بكثرة ورخيصة الثمن، كما أن الإنتاج سوف يسد الفجوة الاستيراد للورق من الخارج، وهو ما يوفر عمله صعبة للبلاد، بالإضافة إلى دخول القش فى صناعة الخشب ( الكونتر) وهو أيضا يتم استيراده من الخارج، ويكلف الدولة عملات أجنبية، وإنتاجه بالداخل سوف يفتح فرص عمل وتوفير للعملات الصعبة بالإضافة إلى كونه سوف يكون أول مصنع لإنتاج الورق بالمحافظة

كما أوضح مختار بأن الأبحاث العلمية أثبتت وجود قيمة غذائية كبيرة داخل القش ويتم الاستفادة منها بوضعها وخلطها مع العلف ليستفيد به الماشية، ويمكن من خلالها التعويض عن بعض الاعلاف المستوردة من الخارج

وأضاف أنه تم الاستقرار على أحد الأماكن لتنفيذ المشروع فيه واوضح أنه بالفعل كلف لجنة من المتخصصين بالمحافظة، وجهاز شئون البيئة، بالمعاينة على الطبيعة للموقع المقترح لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بناحية قلابشو مركز بلقاس على مساحة 30 فدان، وأوضح أن بعد المعاينة على الطبيعة للموقع أقرت اللجنة على صلاحية الموقع وأنه الأنسب لإقامة مصنع المخلفات الزراعية عليه نظراً لتوافر كافة العوامل والمقومات اللازمة من طرق وكهرباء ومياه لتنفيذ المشروع وتشغيله وتم اعداد تقرير مفصل ذلك تمهيدا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مختار إلى أن الدقهلية تعد الأولى على مستوى المحافظات فى زراعة وإنتاج الأرز على مساحة 404 الف فدان بنسبة تصل إلى 30% من إجمالى إنتاج مصر، وبالتالى تنتج كميات كبيرة من محصول قش الأرز والذى يتم حرق كبيرة منه مما يؤدى إلى ظهور السحابة السوداء والأضرار بالبيئة ويكون من الأسباب الرئيسية فى تغير المناخ.

وأوضح " المحافظ: الهدف من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية هو تعظيم الاستفادة منها فى انتاج الاعلاف وألواح الاخشاب ولب الورق وبدائل الطاقة من منتجات ( قش الأرز - حطب القطن - حطب الذره - جميع المخلفات ).

كما أشار " مختار " إلى أن هذا المصنع سيكون نقطة تحول كبيرة بالدقهلية ليتم القضاء نهائيا على ظاهرة حرق قش الأرز والسحابة السوداء وكافة المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة من الملوثات بكافة أنواعها.