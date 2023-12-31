اليوم السابع
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الأونروا: قطاع غزة يعانى جوعا كارثيا وكل يوم السكان فى صراع من أجل البقاء

الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:29 ص
الأونروا: قطاع غزة يعانى جوعا كارثيا وكل يوم السكان فى صراع من أجل البقاء ونروا
أحمد علوى

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قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، توماس وايت، إن سكان القطاع "جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء".

وذكر وايت في منشور على حسابه في "إكس" أن قطاع غزة "يعاني من جوع كارثي، و40 في المئة من السكان معرضون لخطر المجاعة".

وأضاف: "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واختتم وايت، منشوره بالقول إن "هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".

وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة.

 







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غزة

الجوع فى غزة

فلسطين



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