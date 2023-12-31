اليوم السابع
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الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة مستمرة لنهاية الأسبوع قد تصل للضباب ببعض المناطق

الأحد، 31 ديسمبر 2023 11:35 ص
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة مستمرة لنهاية الأسبوع قد تصل للضباب ببعض المناطق الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تأثر البلاد بشبورة كثيفة على الطرق، وذلك حتى نهاية الأسبوع ، حيث تظهر الشبورة بكثافة وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
 
ومن المتوقع حتى نهاية الأسبوع أن تتأثر البلاد بشبورة مائية تكون كثيفة أحياناً ( من 4 الى 9 صباحاً تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
ويشهد اليوم الأحد،  شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد  : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.
 
 
 
 
 






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