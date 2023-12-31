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الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:22 ص
الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .
 
وتابعت: و️تؤدى الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ومستوى الرؤية الأفقية فى القاهرة الكبرى وصل لـ1200 متر منذ قليل، وناشدت قائدى المركبات يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة. 
 
ويشهد اليوم الأحد،  شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد  : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.
 
 
 
 






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