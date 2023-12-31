إيقاف الإجازات والراحات للمفتشين التموينين بالجيزة استعدادًا للأعياد

كتبت – مرام محمد

تشهد محافظة الجيزة استعدادات مكثفة لاستقبال رأس السنة الميلادية 2024، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية بإزالة الإشغالات في محيط الكنائس ورفع كفاءة أعمال النظافة في الشوارع والميادين وتجهيز المتنزهات والحدائق استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

ووجه محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والمرور على المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.

وكلف المحافظ مدير مديرية التموين ومدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى، حيث تم إيقاف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعدادًا للأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية برفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.