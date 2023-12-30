10 شركات سمسرة تستحوذ على 87.4% من تعاملات البورصة خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 31.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 55%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 6.4%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.2%، وفي المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.6%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.5%، وشركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه بنسبة 2.7%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 2.3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، 1.1 مليار جنيه، بنسبة 2.1%، 2.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 24691.43 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- رابع أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 5462.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 29877.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 6394.29 نقطة.