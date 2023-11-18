"إي إف جي" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ17.5 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 17.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 29.3%، وجاءت شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 17.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 29.2%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4 مليارات جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.132 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.6%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.128 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.6%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.2%، وشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.8 مليار جنيه بنسبة 2.9%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 2.6%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.402 مليار جنيه، 1.381 مليار جنيه، بنسبة 2.3%، 2.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 24383.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.44% ليغلق عند مستوى 4865.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.63% ليغلق عند مستوى 7159.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 29506.50 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 10.14% ليغلق عند مستوى 5871.14 نقطة.