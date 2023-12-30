محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائري، وأعمال تغطية المجاري المائية- القطاع الأول - شمال وجنوب طريق " أبو عمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول 950 متر ضمن خطة رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائري، لتصل أعمال التوسعة 12 متراً في الاتجاهين، موجهاً برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق وتوفير خدمات مرورية على طريق أبوعمر للمساهمة في تسهيل حركة النقل وسير السيارات خلال فترة الأعمال.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تغطية المجاري المائية شمال وجنوب طريق أبو عمر بطول 950 متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائر العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولي الساحلي شمالاً، قائلاً : " أنه محوراً جديداً للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائري العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التي تساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية في خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.



الأعمال الجارية لرصف الطرق وتوسعتها



توسعة الطرق بكفر الشيخ



توسعة طريق أبو عمر



توسعة طريق صبري القاضي