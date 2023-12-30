ندوة توعوية عن تمكين المرأة بكفر الشيخ وعرض مشروعات ناجحة تبنتها فتيات

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ، عقد ندوة تثقيفية توعوية، تناولت تمكين المرأة والأسرة المصرية اجتماعياً واقتصادياً، وبدور الرائدات الاجتماعيات في تنمية الاسرة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وألقت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محاضرة بمركز النيل للإعلام بكفر الشيخ، بعنوان ( مستقبل ولادنا في منتج بلدنا )، لاستهداف الرائدات الاجتماعيات وبعض مكلفات الخدمة العامة، مؤكدة أن الرائدات هم سفراء التضامن في المراكز والقرى، والأقدر على نقل الثقافة والفكر ورسائل الوزارة للمرأة خاصة في الريف.

وأضافت جلاله، تناولت الندوة عدة محاور، أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة، وعمل مشروعات صغيرة لرفع مستوى معيشة الاسرة وكيف ترجع الاسرة المصرية أسرة منتجة والطرق الحديثة لتسويق المنتجات، وأهمية التحول الرقمي في كافة المجالات، والتركيز على جانب توعية المرأة في الريف لكيفية تتعامل مع النت من خلال الموبايل، وكيفية استخدام الفيزا والتعامل مع ماكينات الصرف الألى، والحصول على الخدمة من خلال الموبايل وتعريفهم بالخط الساخن في جميع المجالات لحل مشكلاتهم .

وأكدت جلاله، كما تناولت الندوة التكامل الخدمي للأسرة وخاصة في تنظيم الأسرة والوحدات الصحية المجانية والتأكيد على المشروطية الصحية لمستفيدي تكافل وكرامة لحماية المرأة والطفل، مشيرة إلى أنها استمعت لبعض النماذج المقترحة من الرائدات للمشروعات الصغيرة المقترحة من داخل الاسرة، مثل مشروع تنظيف الخضار وتغليفه أو عمل وجبات جاهزة أو مخبوزات فطائر أو تصنيع الصابون السائل أو مشغولات يدويه، وكل هذه المشروعات نابعة من أفكارهم وتستطيع المرأة تنفيذها من داخل البيت، لتحسين الدخل ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة، مؤكدة على دور مراكز الأسر المنتجة ومراكز الإعداد، مثل مركز الالمونتال ومشروعات النجارة والخياطة المختلفة والتابعة لمديرية التضامن بكفر الشيخ في تدريب الشباب والبنات ليكونوا منتجين ومشاركين في سوق العمل والانتاج وان دور الرائدات توعية الأسر من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات عن اماكن هذه المراكز وعن دورها، وتشجيع الامهات على ضرورة تدريب ابنائهم فيها في اجازتهم بجانب الدراسة، خاصة لمن هم على وشك التخرج ليكون لديه حرفة يدوية يستطيع ان يبدأ بها مشروع صغير يبدأ منه فور تخرجه ويكون عضو منتج في المجتمع.