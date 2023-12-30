طرق لتجنب ارتفاع الكولسترول لصحة قلبك في موسم الإجازات والأعياد

تأثير ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم على الصحة

قد ترتبط موسم الأجازات والعطلات بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وذلك بسبب كثرة تناول الأطعمة الشهية وبعض الأكلات الدسمة التي يمكن أن يأتي تأثيرها بالسلب على صحة قلبك.

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، فإن الكوليسترول هو مادة أساسية في الجسم لأنه يساعد على بناء الخلايا السليمة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يضر بصحة القلب، زيادة نسبة الكوليسترول السيئ في الشرايين يسبب ضيق بها، ويمكن أن يقلل هذا الكوليسترول المترسب من تدفق الدم عبر الشرايين كما قد يسبب مضاعفات خطيرة مثل ألم في الصدر والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

طرق صحية لتجنب مشاكل الكولسترول

انتبه لما تأكله

خطط للقيام بأنشطة أخارجية

عوامل الخطر

​عوامل الخطر التي يمكن أن تساهم فعليًا في مستويات الكوليسترول غير الصحية هي:

ومن أجل تجنب أي مشاكل تتعلق بارتفاع نسبة الكوليسترول، خاصة خلال العطلات، تأكد من اتباع النصائح المقدمة.على الرغم من أن العطلات تتمحور حول الأطعمة والمشروبات الأكثر إغراء، حاول تجنب أي شيء يحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية، لذا ابتعد عن الأطعمة المصنعة وتلك التي تحتوي على نسبة دهنية، وحاول تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف لأن الألياف تقلل بشكل كبير من امتصاص الكوليسترول، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف الأفوكادو والبرتقال ودقيق الشوفان والحبوب الكاملة والتفاح والعدس والبقوليات والفاصوليا.يعد النشاط البدني المعتدل ضروريًا لمساعدة الجسم على معالجة الأكل الثقيل الذي يحدث خلال العطلات، يمكن التخطيط لأنشطة خارجية مثل الخروج مع العائلة والأصدقاء، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بدمج بعض التمارين الخفيفة أو المشي أو ركوب الدراجاتالنظام الغذائي السيئ : تناول الكثير من الدهون المتحولة أو الدهون المشبعة ضار للغاية للقلب لأنه يساهم بشكل كبير في ارتفاع مستويات الكوليسترول.