اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 10:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وإنشاء محطة مياه الهنادى بـ23 مليون دولار..

حصاد الأقصر فى 2023.. انتهاء مشروعات مياه وصرف صحى بـ430 مليون جنيه

السبت، 30 ديسمبر 2023 10:00 ص
حصاد الأقصر فى 2023.. انتهاء مشروعات مياه وصرف صحى بـ430 مليون جنيه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى عام 2023، حيث تم الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " المرحلة الأولى بمركزى إسنا وأرمنت بتكلفة إجمالية (430 مليون جنيه)، كما يجرى تنفيذ مشروع الوصلات المنزلية صرف صحى والذى يعتمد على انتهاء شبكات الإنحدار المنفذة عن طريق الهيئة القومية.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم الانتهاء من (176) وصلة منزلية صرف صحي بمركز إسنا خلال شهر نوفمبر، ليصبح ما تم الانتهاء منه منذ البداية حتى الآن (19355) و(118) وصلة منزلية صرف صحي بمركز أرمنت خلال شهر نوفمبر ليصبح ما تم الإنتهاء منه (7588)، ليصبح إجمالى ما تم الانتهاء منه للمركزين منذ البداية حتى الآن (26943) وصلة من مجموع (30 ألف) وصلة متوقع الانتهاء منها فور إنهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال شبكات الانحدار والمطابق.

كما أنه جارى أعمال إنشاء محطة مياه الشرب الهنادى وخط الطرد (17 ألف م3/يوم) مركز إسنا تمويل وتنفيذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID)  بتكلفة 23 مليون دولار، وجارى تنفيذ أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى غرب مركز إسنا وهم (الغريرة – الكيمان - أصفون - طفنيس -حلفا 3)، وجارى تنفيذ أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى أخرى شرق النيل و3 قرى بمركز إسنا هم (الدبابية – المعلا - الشغب)، وعدد 2 قرية بمركز الطود هى (العديسات بحري -العديسات قبلي) تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بتكلفة (108 ملايين يورو)  قرض من البنك الأفريقي للتنمية  AFDB، وأعمال تنفذ لصالح الغير (تغذية المنشآت الشرطية بالحبيل) – تم الانتهاء من محطة مياه الشرب بطاقة  5000م3/ يوم بتكلفة 60 مليون جنيه، وجارى تنفيذ خطة الإحلال وتجديد (شبكات ومحطات مياه شرب – شبكات انحدار ومحطات صرف صحى) بتكلفة (55 مليون جنيه).

 







الاقصر

محطات مياه بالاقصر

حصاد قرى حياة كريمة بالاقصر

اخبار اليوم

الصرف الصحى بالاقصر

حصاد 2023

اخبار الاقصر

حصاد الاقصر

اخبار المحافظات

وصلات المياه بالاقصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة