حصاد الأقصر فى 2023.. انتهاء مشروعات مياه وصرف صحى بـ430 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى عام 2023، حيث تم الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " المرحلة الأولى بمركزى إسنا وأرمنت بتكلفة إجمالية (430 مليون جنيه)، كما يجرى تنفيذ مشروع الوصلات المنزلية صرف صحى والذى يعتمد على انتهاء شبكات الإنحدار المنفذة عن طريق الهيئة القومية.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم الانتهاء من (176) وصلة منزلية صرف صحي بمركز إسنا خلال شهر نوفمبر، ليصبح ما تم الانتهاء منه منذ البداية حتى الآن (19355) و(118) وصلة منزلية صرف صحي بمركز أرمنت خلال شهر نوفمبر ليصبح ما تم الإنتهاء منه (7588)، ليصبح إجمالى ما تم الانتهاء منه للمركزين منذ البداية حتى الآن (26943) وصلة من مجموع (30 ألف) وصلة متوقع الانتهاء منها فور إنهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال شبكات الانحدار والمطابق.

كما أنه جارى أعمال إنشاء محطة مياه الشرب الهنادى وخط الطرد (17 ألف م3/يوم) مركز إسنا تمويل وتنفيذ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID) بتكلفة 23 مليون دولار، وجارى تنفيذ أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى غرب مركز إسنا وهم (الغريرة – الكيمان - أصفون - طفنيس -حلفا 3)، وجارى تنفيذ أعمال الصرف الصحى المتكامل لعدد 5 قرى أخرى شرق النيل و3 قرى بمركز إسنا هم (الدبابية – المعلا - الشغب)، وعدد 2 قرية بمركز الطود هى (العديسات بحري -العديسات قبلي) تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بتكلفة (108 ملايين يورو) قرض من البنك الأفريقي للتنمية AFDB، وأعمال تنفذ لصالح الغير (تغذية المنشآت الشرطية بالحبيل) – تم الانتهاء من محطة مياه الشرب بطاقة 5000م3/ يوم بتكلفة 60 مليون جنيه، وجارى تنفيذ خطة الإحلال وتجديد (شبكات ومحطات مياه شرب – شبكات انحدار ومحطات صرف صحى) بتكلفة (55 مليون جنيه).