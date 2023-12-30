جامعة الزقازيق تمنح أول معيد من دار أيتام درجة الماجستير مع مرتبة الشرف

منحت جامعة الزقازيق ، الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، للدكتور عبد الله شكري موسى محمد المعيد بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق.

وعقدت لجنة مناقشة الرسالة بعنوان "تأثير برنامج باستخدام النمذجة المعززة بتقنية الهولوجرام على تحسين أداء سباحة الزحف على البطن للبراعم" برئاسة الدكتور طارق محمد ندا أستاذ السباحة المتفرغ ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الأسبق بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق (مشرفاً)، الدكتور طارق مهدي عطية أستاذ السباحة ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق (مناقشاً)، الدكتور أحمد عبد العظيم عبد الحميد أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق (مشرفا)، الدكتور ولاء محمد كامل أستاذ مساعد بقسم الرياضات المائية والمنازلات بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة السادات، الدكتور أحمد محمد عبدالله مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق (مشرفاً)، التي قررت منحة الدرجة بامتياز مع مرتبة الشرف.

وحضر المناقشة طلبة الجامعة وأخوة الدكتور عبد الله من الشباب من أبناء دار رعاية الأيتام "المدينة المنورة"، متخذين من عبد الله مثلا وقدوة يحتذي بها.

وحضر المناقشة ممثلا عن التضامن الاجتماعي بالشرقية محمد راتب مسؤول مؤسسات الرعاية ورئيس فريق التدخل السريع المحلي بالشرقية والدكتورة فاتن فتحي أحمد مسؤول الطفولة وعضو فريق التدخل السريع المحلي، سيد عثمان مدير دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان.

وهنأ عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية وجميع العاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالتهنئة الدكتور عبدالله شكري موسي لحصوله علي الماجستير.