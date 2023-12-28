رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد ويكرم الفائزين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أقامت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة الزقازيق حفل ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد بين كليات الجامعة المؤهلة لمسابقة إبداع 12، وذلك بقاعة المنتديات بالجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد السيد مدير إدارة النشاط الفني، وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، ولجنة تحكيم المسابقة المتمثلة فى الدكتورة شيماء فتحي عبد الصادق، والدكتور مهنا صالح بكلية التربية النوعية، ومحمد ممدوح المخرج المسرحي بقصر الثقافة، بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وخلال كلمته هنأ الدكتور خالد الدرندلي جميع الطلاب المشاركين في العروض، موضحًا أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية المختلفة، حيث تعتبر الجامعة منارة للثقافة والفن، والتي تتفتح من خلالها الأذهان وترتقي بها المشاعر الإنسانية، كما تهتم أيضاً بالعروض المسرحية لأن المسرح يُثقل القيم والاخلاق، مؤكدًا ان الجامعة لا يقتصر دورها علي الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للجنة التحكيم والقائمين على مهرجان المسرح وظهوره بصورة مشرفة تعكس التنظيم المتميز للمساهمة في مساعدة المواهب واكتشافها من أبناء الجامعة ومساعدتها لتحقيق أكبر استفادة من خلال هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد عناني الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للانشطة الطلابية ، مشيدًا بدور رعاية الشباب بالجامعة واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر ومساهمتهم الفعالة في تصدير صورة مشرفة لمهرجان المسرح هذا العام مؤكدًا على استمرار تطوير الأنشطة الطلابية وتحقيق مراكز متقدمة في كافة المجالات.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور خالد الدرندلي بتكريم الفائزين هذا العام حيث جاءت المراكز كالآتي: المركز الأول عن مسرحية "خطوة عزيزة" كلية الأداب ، والمركز الثاني عن مسرحية "عرش أرجوس" كلية الطب البشري ، والمركز الثالث عن مسرحية "صفحه 45" كلية التجارة ، كما تم تكريم أفضل 3 مراكز في كلٍ من التمثيل المسرحي ، والديكور ، والموسيقى التصويرية ، والاخراج ،وشهادات تميز للطلاب المشاركين بالمهرجان.

جدير بالذكر أن عروض مهرجان المسرح هذا العام بالجامعة شملت حوالي ، 8 كليات هى : الطب البشري ، والتربية الرياضية بنات ، التجارة ، الآداب ، العلوم، الحقوق ، الهندسة، التربية النوعية.