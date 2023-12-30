تمنحك 5 فوائد للجسد والعقل.. طرق التخلص من سموم الجسم

كتبت إيناس البنا

يساعد التخلص من السموم في مساعدة أجسامنا على ضمان الأداء الصحى للأعضاء، وإعطاء أجهزتنا المناعية دفعة قوية لتعمل لكفاءة عالية.

ووفقًا لموقع "thehealthsite" فإن إزالة السموم لا تقتصر على الجسم فقط، ولكن تمتد للعقل أيضًا، حيث إن إزالة السموم من عقلك لا تقل أهمية عن إزالة السموم من جسمك، فبسبب التكنولوجيا الحديثة، يتم تلقى كمية هائلة من المعلومات في كل دقيقة من كل يوم، ويؤثر هذا على كل شيء بدءًا من مستويات التوتر.

اتباع نظام غذائي نباتي كامل يدعم عملية إزالة السموم يوميًا بما يعرف باسم "الديتوكس"، في غضون أسابيع قليلة من اتباع هذا النهج الغذائي، يبدأ جسمك في عملية التخلص من السموم، ما يعزز مستويات الطاقة ويزيل السموم المتراكمة في الجسم.

كما أن هناك بعض المشروبات التي تسمى مشروبات الديتوكس تساعد الجسم على طرد السموم أشهرها مشرول الزنجبيل وشراح الليمون، مشروب عصير الخيار . فوائد صحية مذهلة لإزالة السموم من الجسم والعقل 1. إنقاص الوزن إزالة السموم من خلال بعض الأطعمة وفقدان الوزن يسيران جنبا إلى جنب، من خلال اختيار الأطعمة الصحية والنباتية ستخفض تلقائيًا عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها، دون الشعور وكأنك تتضور جوعًا

2. زيادة مستويات الطاقة يمكن أن يساعدك التخلص من السموم في محاربة مشاعر التعب والخمول التي غالبًا ما تتسلل إليك في أشهر الشتاء الباردة.

3. تقوية جهازك المناعي يؤثر الطقس الشتوي البارد على جهازك المناعي عن طريق خفض دفاعاته ضد العدوى، بالإضافة إلى ذلك، عندما تنخفض درجات الحرارة، غالبًا ما نجد أنفسنا نقضي وقتًا أطول في البيت مع إغلاق الأبواب والنوافذ، لا يوجد مكان للجراثيم للهروب إليه.

