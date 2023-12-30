المؤبد لمتهمين بسرقة ميكانيكي تحت تهديد السلاح فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " م.س.ال" و" م.س.م" بالسجن المؤبد ،والزامتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين المضبوطين ، لاتهامهم في السرقة بالاكراه .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 25612 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية اول ،يفيد ببلاغ من المجني عليه بقيام المتهمان بسرقته ليلا تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال تواجد المجني عليه " م.ا.ث" ميكانيكي ، ليلا بمنطقة مدينة اكتوبر شاطئ النخيل ، تقابل مع المتهم الأول ،وطلب منه ارشاده عن أحدي المناطق ،فقام المتهم الأول " م.س.ال" عامل ،باستدراجة الي منطقة نائيه ، وحال ذلك قام المتهم الثاني " م.س.م" عامل ، من تتبعهما ، وما أن اظفرا به، حتي قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض علي رقبته مهددا إياه ، وقام المتهم الثاني بالامساك به وتفتيشه، مما بث الخوف في نفسه ، وتمكنوا من سرقة هاتفه المحمول والمبالغ المالية التي بحوزته كرها عنه ، وتركوه وفروا هاربين ،وتحرر محضر بالواقعة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمان بارتكاب الواقعة، والقبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ،التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.