السجن المؤبد لمتهم بسرقة دراجة بخارية من شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "س.ص.م" عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بسرقة الدراجة البخارية من المجنى عليه "ا.م.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح ، بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز ساقلته، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم ، تهمة سرقة دراجة بخارية من المجنى عليه بالإكراه بالطريق العام، حيث تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدراجة بخارية، قام المتهم بتهديده بسلاح أبيض مطواة وضربه في وجهه مما أدى إلى إصابته واستولى على الدراجه البخاريه بالإكراه وفر هاربا ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.