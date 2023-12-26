السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة نارية بالإكراه من شخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" عامل والمتهم "ع.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "م.ح." بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة سرقة دراجة نارية من المجنى عليه بالإكراه بالطريق العام، حيث تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدراجة نارية، قام المتهم بتهديده بسلاح واستوليا منه على الدراجة النارية وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.