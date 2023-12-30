"الأعلى للإعلام": مانشيت اليوم السابع "هولوكوست غزة" أحدث غضبا داخل إسرائيل

كتب محمد السيد الشاذلى

أشادت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالدور الذى تقوم به جريدة اليوم السابع تجاه القضية الفلسطينية وكشفها للمجازر التي ترتكب من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، والذى أحدث تأثيرا كبيرا داخل الإعلام الإسرائيلي ومراكز الأبحاث وفي مقدمتهم معهد دراسات الأمن القومي "inss" الذي ناقش في ندوة نظمها منذ أيام تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على غزة، وذلك بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقالت رانيا هاشم إنه خلال حرب غزة، لعبت الصحافة المصرية دورًا هامًا في توثيق الأحداث وتوفير التغطية الإعلامية للتطورات على الأرض، مشيرة الى أن وسائل الإعلام المصرية قدمت تقارير ميدانية وتحليلات وتحديثات للجمهور، مما ساهم في نشر الوعي والمعرفة حول الصراع.

وأوضحت أن وسائل الإعلام المصرية، سواء الصحف الورقية أو الإذاعة أو التلفزيون، تعتبر من بين الوسائل الرئيسية التي تواصلت مع الجمهور المصري والعربي لتبليغ الأحداث ونقل الصورة الكاملة للصراع، متابعة:"قدمت الصحف تقارير مفصلة عن القصف والهجمات والخسائر البشرية، وكذلك أخبار عن الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لوقف العنف".

ونوهت الى أن الصحافة المصرية تعمل أيضًا على توفير منبر للمسؤولين والقادة السياسيين للتعبير عن وجهات نظرهم وتفسيراتهم للتطورات الجارية، موضحة أنه يتم تغطية البيانات الرسمية والمواقف الرسمية الحكومية والردود على الأحداث بشكل وافٍ، مما يساهم في توفير رؤية متوازنة للصراع.

وأردفت :" لعبت الصحافة المصرية دورًا هامًا في توثيق الأحداث وتوفير التغطية الإعلامية والتحليلات والرؤى المختلفة خلال حرب غزة، ساهمت في نشر الوعي وتعزيز النقاش العام وأودى أن أشير إلى أنه كما هو الحال في أي تغطية إعلامية، قد تكون هناك تحيزات أو انحيازات في بعض الأحيان في تقارير وسائل الإعلام المصرية أو أي وسائل إعلامية أخرى، ومن الضروري أن يكون لدى القراء والمتابعين القدرة على تقييم المعلومات بشكل نقدي واستنادًا إلى مصادر متعددة للحصول على صورة شاملة ومتوازنة للأحداث، الحرص على تغطية الأحداث دون كل أو ملل وبوصف الحقيقة كما ينبغى أن تكون أحدث غضب داخل إسرائيل وهو ما يذكرنى بما فعلهً فيلم فتاة من اسرائيل فقد أحدث غضبا كبيرا داخلها مثل مانشيت اليوم السابع "هولوكوست غزة" الذى أغضبهم أيضا هكذا الحقيقة دائمآ تثير غضبهم لأنهم اعتادوا الكذب والتضليل".

يذكر أن تغطية "اليوم السابع" للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عبر منصاتها المختلفة أحدثت تأثيرا كبيرا داخل الإعلام الإسرائيلي ومراكز الأبحاث وفي مقدمتهم معهد دراسات الأمن القومي "inss" والذي ناقش في ندوة نظمها منذ أيام تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على غزة، وذلك بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.