أحمد جمعة: منظمات تنحاز لإسرائيل وترفض التعليق على سرقة أعضاء جثامين الشهداء

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد الزميل أحمد جمعة، أن مؤسسة "اليوم السابع" تحفظت على نشر 70% من المواد المصورة الحصرية التي حصلت عليها لجثامين الشهداء التي سرقت منها الأعضاء البشرية، احتراما للأعراف الإنسانية.

وقال في حوار مع قناة "الغد"، أن هناك انحياز كبير من بعض المنظمات لصالح إسرائيل، ترفض التعليق على سرقة إسرائيل لأعضاء جثامين الشهداء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن 17 جثة لشهداء فلسطينيين قطعت ونزع فروة رأس لعدد آخر ووصول أشلاء لجثامين سواء يد فقط أو ساق مع عدم وصول أعضاء من جثامين آخري للشهداء الفلسطينيين.

ونشر "اليوم السابع" في العدد الورقي للصحيفة يوم الجمعة تحقيقا استقصائيا للزميل أحمد جمعة والزميلة مروة محمود إلياس يوثق جريمة سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي احتجزها جيش الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.

وأشادت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعدد من المسؤولين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتحقيق الاستقصائي الذي نشرته "اليوم السابع" في عددها الورقي يوم أمس حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الأعضاء البشرية من جثامين الشهداء الفلسطينيين واحتجاز الجثامين لفترة طويلة للغاية.