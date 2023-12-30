أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "سي آي بي" فى الصدارة بـ2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 27.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 398.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "آسيك للتعدين-اسكوم" بحجم تداول بلغ 19.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 6.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 559.4 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 21.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 535.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 6.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 524.7 مليون جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 680.8 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 377.1 مليون جنيه، ثم "القاهرة للزيوت والصابون"، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 353.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية لنظم التعليم الحديثة"، بحجم تداول 837.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 346.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 9.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 336.8 مليون جنيه.