أخبار مصر.. الحكومة تعلن 7 سلع كـ"استراتيجية" لضبط الأسعار وعقوبات للمخالفين

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار ، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن اقتصاد السوق الحر لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، وقال أن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولى فى المشروعات التنموية (إنفوجراف)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني، وفي هذا الإطار، اطلع السيد الرئيس على تطورات تنفيذ منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

رئيس الوزراء يعلن اعتبار 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية.. "الأرز والسكر والزيت" بالمقدمة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار ، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن اقتصاد السوق الحر لا يعنى السماح بانفلات الأسعار