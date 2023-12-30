أخبار مصر.. الحكومة تعلن 7 سلع كـ"استراتيجية" لضبط الأسعار وعقوبات للمخالفين

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار ، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن اقتصاد السوق الحر لا يعنى السماح بانفلات الأسعار، وقال أن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا إنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولى فى المشروعات التنموية (إنفوجراف)
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني، وفي هذا الإطار، اطلع السيد الرئيس على تطورات تنفيذ منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
رئيس الوزراء يعلن اعتبار 7 سلع رئيسية كسلع استراتيجية.. "الأرز والسكر والزيت" بالمقدمة
بترول أبو قير: وضع بئرين على خريطة الإنتاج بمعدل 45 مليون قدم 3 غاز يوميا
قامت شركة بترول أبو قير اليوم بوضع البئر PY-1 بحقول بتروعامریة والبئر NI-1 بحقل شمال إدكو على الإنتاج بمعدل إنتاج غاز طبيعى يومى بلغ 45 مليون قدم مكعب باستخدام تقنيه ال subsea و من خلال المقاول العام تكنيب FMC .
شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وأمطار بالسواحل الشمالية
بدء زيادة الحد الأدنى للمعاش الإثنين.. التفاصيل
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعتبارا من بعد غدا الإثنين زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
نقل وترميم وتوثيق 55 قطعة أثرية بالمتحف الكبير بأيدى مصرية خالصة
كشف الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذى للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصرى الكبير، عن أن جميع القطع الأثرية التي تم نقلها من المواقع والمتاحف الأثرية إلى المتحف المصرى الكبير والتي تم إجراء أعمال الترميم والفحص والتوثيق لها تمت بأيادى مصرية خالصة.
دخول 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح تشمل 4 شاحنات وقود
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بدخول 50 شاحنات مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح تشمل 4 شاحنات وقود، وذكر مراسل القناة، بوصول 18 مصابا ونحو 250 آخرين من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح قادمين من قطاع غزة.
القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال ارتكبت 14 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال ارتكبت 14 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
استشهاد 21 ألفا و672 فلسطينيا وإصابة 56 ألفا و165 منذ بدء العدوان على غزة
فصائل فلسطينية: مقتل وإصابة 20 جنديا للاحتلال خلال اشتباكات في مدينة غزة
أعلنت فصائل فلسطينية، مقتل وإصابة نحو 20 جنديا إسرائيليا خلال اشتباكات في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وذك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
7 أهلاوية و3 زملكاوية و8 محترفين فى قائمة المنتخب بأمم أفريقيا
أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار.
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