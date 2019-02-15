بترول أبو قير تنتج 280 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال النصف الأول من العام المالى

كتبت أسماء أمين

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة بترول أبوقير لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019-2020.

وأكد طارق الملا وزير البترول، على أهمية النجاحات التى حققتها استراتيجية وزارة البترول بتكثيف الأنشطة البحثية فى منطقة البحر المتوسط التى تتمتع باحتمالات بترولية واعدة، واستثمار تلك النجاحات فى جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الغاز الطبيعى وزيادة إنتاجه.

وشدد الملا، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، على توفير وتطبيق كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل باستمرار على رفع كفاءة الكوادر البشرية وتهيئة بيئة عمل آمنة والمتابعة الدؤوبة لخطط العمل وتذليل أى عقبات تقف أمام الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادته.

حضر أعمال الجمعية المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة للبترول، والمهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز، المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، الجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

من جانبه قال الجيولوجى محمد عبد السلام رئيس شركة بترول أبوقير، أن الشركة نفذت خطة حفر لسبعة آبار منها بئر استكشافى حقق نتائج إيجابية وتم وضعه على الإنتاج، كما قامت بحفر 6 آبار تنموية فى حقل شمال أبو قير من خلال الرصيف البحرى الجديد شمال أبوقير-3 تم وضعها على الإنتاج ليرتفع الإنتاج اليومى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 280 مليون قدم مكعب غاز يومياً، مضيفا أنه يتم دراسة حفر بئر جديدة باستثمارات حوالى 30 مليون دولار خلال النصف الحالى من العام المالى تسهم فى زيادة الإنتاج اليومى وإضافة احتياطيات مؤكدة تصل إلى حوالى 36 مليار قدم مكعب غاز.

وأضاف عبد السلام، كما تنفذ الشركة حاليا مشروع تشغيل محطة الضواغط البرية باستثمارات 14 مليون دولار والذى من المخطط أن يضيف للإنتاج حوالى 25 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تدعم الاحتياطى المؤكد بحوالى 47 مليار قدم مكعب غاز جديدة.

وأشار إلى أن موازنة العام المالى القادم 2019-2020 يبلغ إجمالى استثماراتها حوالى 190 مليون دولار، ومن المخطط أن يتم حفر وإكمال 5 آبار تنموية لإضافة حوالى 5 آلاف برميل زيت مكافئ لمعدلات الإنتاج اليومى، وأنه من المخطط تنفيذ مشروع محطة الضواغط البرية بالمعدية باستثمارات حوالى 16 مليون دولار وذلك إلى جانب الاستمرار فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتى تعمل على توفير بيئة عمل آمنة للأفراد والمعدات وتنفيذ المشروعات مما يسهم بقوة فى تحقيق خطط زيادة معدلات العمل والإنتاج.