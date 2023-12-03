ملحقان بمستشفى القلب والصدر والاستقبال والطوارئ.. خدمات طبية جديدة بجامعة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن مجلس الجامعة وافق على طلب مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بشأن تدشين مبنى جديد ملحق بمستشفى القلب والصدر الجامعى يتم تمويله ذاتياً؛ نظراً لزيادة أعداد المرضى المترددين، ومساهمة فى تعزيز الخدمات التى تقدمها المستشفى، وتطويراً لحجم الرعاية الطبية.

وأضاف رئيس الجامعة، إن الملحق الجديد الذى سيتم إضافته لمستشفى القلب والصدر سوف يضم وحدات لقسطرة وجراحات القلب، وغرف للرعاية المركزة فندقية واقتصادى، هذا إلى جانب البدء فى تدشين مبنى جديد ملحق لمستشفى الاستقبال والطوارئ للحروق والسموم.

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، فى تصريحات صحفية، هناك نقلة نوعية فى جامعة المنيا من الناحية الصحية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة على موعد مع واحدة من أكبر المستشفيات فى الصعيد وهو مستشفى الاورام، وقد تم الانتهاء من حوالى 60% وقد تم إنشاء تلك المستشفى على مساحة حوالى 3 آلاف متر، وتضم 130 سريرا ويوجد بها جهاز العلاج الإشعاعى ونعمل على تشغيله قريبا، فهو جهاز مهم جدا، ونأمل أن تعمل المستشفى الرئيسى خلال العام القادم وسوف نبدأ العمل بشكل تجريبى قريبا.