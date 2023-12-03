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مطرانية بورسعيد: نشجع أبنائنا للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:59 م
مطرانية بورسعيد: نشجع أبنائنا للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية مطرانية بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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ترأس الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، اجتماع اللجنة المختصة التابعة لإيبارشية بورسعيد، والمسؤولة عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال الشهر الجاري. 
 
وأكد الأنبا تادرس خلال بيان صحفي صادر عن المطرانية، أن أعضاء اللجنه المسؤولة عن الانتخابات قد اتفقوا جميعاً انطلاقاً من دور الكنيسة الوطنى على تشجيع أبناء الكنيسة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية في هذه الفترة الحاسمة والفاصلة في تاريخ البلاد للحفاظ على مكتسبات التنمية والاستقرار للبلاد، والأمن، والأمان. 
 
كما أكدت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد خلال البيان أيضاً أن إيبارشية بورسعيد تبذل كل الإمكانات لتشجيع المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ايام 10 و 11 و 12 ديسمبر القادمين.
 
واختتمت مطرانية بورسعيد بيانها الصحفي بالدعاء لله أن يحفظ مصر بلدنا العزيز الغالي دوما.
 
 
 






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