اليوم السابع
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أبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:49 م
أبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور جانب من التصويت فى سلطنة عمان
كتبت جينا وليم

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شهدت سفارة مصر لدى عمان توافد أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، في ثالث أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

الناخبون
الناخبون

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم وتأييد، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ناخبة
 
وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي اليوم الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

جانب من التصويت
جانب من التصويت

 

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

 







انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة




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