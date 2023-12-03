اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالمنيا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:13 م
مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالمنيا إسعاف - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية بالقرب من مدخل قرية صفط الخمار بمركز المنيا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى المنيا الغام والمصاب لتلقي العلاج.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل  بدراجة نارية في مدخل قرية صفط الخمار من الجهة الشمالية .
 
وأفادت التحريات الآولية بالعثور على جثة شاب عشريني وإصابة آخر وذلك أثناء قيادة الدراجة النارية وتصادم مع سيارة نصف نقل. 
 
وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.
 






مديرية الامن

حوادث طرق

ادارة المرور

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة