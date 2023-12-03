مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية بالقرب من مدخل قرية صفط الخمار بمركز المنيا ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى المنيا الغام والمصاب لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل بدراجة نارية في مدخل قرية صفط الخمار من الجهة الشمالية .

وأفادت التحريات الآولية بالعثور على جثة شاب عشريني وإصابة آخر وذلك أثناء قيادة الدراجة النارية وتصادم مع سيارة نصف نقل.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.