وزير الاتصالات يصل المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة

المنيا-حسن عبد الغفار

استقبل منذ قليل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يزور المحافظة، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة، إلى جانب زيارة جامعة المنيا لتفقد معامل مركز ابداع مصر الرقمية واستعراض عدد من النماذج الناجحة للشركات والأفراد.

وتشمل زيارة الوزير والوفد المرافق له تفقد مركز مبيعات المحافظة المطور بمدينة المنيا، وتبدأ زيارة الوزير من مركز العدوة شمال المنيا ثم مركز مغاغة حيث يفتتح الوزير مكتب بريد مغاغة وبعدها الى بنى مزار، وذلك لتفقد مشروعات حياة كريمة، ثم يلتقى وزير الاتصالات رئيس جامعة المنيا، معامل مركز إبداع مصر الرقمية واستعراض عدد من النماذج الناجحة للشركات والأفراد.