محمود فوزي: الرئيس السيسي عازم على استكمال مشروع 30 يونيو ووقت الحصاد قادم

كتب محمد شعلان

قال المستشار محمود فوزي ، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن مصر سارت على مسار 30 يونيو، والمرشح الرئاسي الخاص بهم عازم على استكمال هذا المشروع، مؤكدا أنه مشروع تنموي سياسي اقتصادي اجتماعي، يجري تطبيقه، وهناك أجزاء مهمة وصعبة من هذا المشروع تم تجاوزها، والقادم وقت الحصاد وجني الثمار.

وأضاف "فوزي"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر كانت في خطر يهدد هويتها ووحدة البلاد، وكانت تعاني الإرهاب وتراجع الاستثمارات ومن البطالة والعشوائيات وأشياء سلبية كثيرة للغاية وجهاز إداري مترهل وعدد كبير من الخدمات الضعيفة وبنية أساسية متردية، وهذا كان وضع مصر خلال عامي 2013 و2014.

وأشار إلى أن مصر أصبحت خلال التسع سنوات الماضية، لديها بنية أساسية قوية تجعل البلاد مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإنفاق العام خلال السنوات الماضية كان ضخماً للغاية، وهذا يتفق تماما مع كل القواعد الاقتصادية، كما قُضِي على الإرهاب واستعادة "المؤسسية" إلى حد بعيد.

وأوضح أن هذا المشروع الطموح يحتاج إلى الاستكمال، ولا سيما مشروع مثل حياة كريمة، والمكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى منه قاربت الانتهاء، ويعد هذا المشروع مظهراً قوياً للغاية من مظاهر العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر ومكافحة الهجرة الداخلية.

وأكد محمود فوزي، أن مصر تمتلك الآن فائضاً في القوة الكهربائية والموانئ والمطارات، وفائض في قوة العمل، ونحتاج إلى محاولة توفير فائض القوة على فائض العمل لتحقيق تشغيل أكثر ونمو أكبر، وما مر من 9 سنوات جعل الطرق المسدودة تفتح، ومن ثم هناك أمل كبير ونرى أن كل عوامل النجاح مهيئة في الست سنوات المقبلة لاستكمال هذا المشروع.