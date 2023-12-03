محافظة دمياط تحصد المركز الأول بمشروع وزارة التعليم "اكتشف التاريخ".. صور وفيديو

دمياط - هيثم مراد

"اكتشف التاريخ" مشروع تقدمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع معهد جوته الألمانى، بقصد تطوير أدوات الطلاب وتنمية مهارات التعلم لديهم، وهو مشروع بحثي يستمر العمل به لعدة شهور يتسابق المشاركون أيهم أسرع وأدق في الحصول على المعلومة من أجل تقديم بحث كامل يمكنه المنافسة.

حققت محافظة دمياط المركز الأول على مستوى الجمهورية في مشروع وزارة التربية والتعليم "اكتشف التاريخ" في نسخته الثانية عن طريق الطالبة "سلمي حراز" الطالبة بالشهادة الإعدادية صاحبة ال 14 عاما عن البحث المتقدم تحت عنوان "جسر الحضارة" ، ويقدم اليوم السابع لقاء مع طالبة دمياط صاحبة أفضل بحث في مشروع في تلك المسابقة.

" اكتشف التاريخ مشروع مهم، تمكنت من خلاله تطوير أدواتي في التعلم، ساعدني كثيرا في التحصيل الدراسي" هكذا وصفت الطالبة سلمي حراز مشروع التربية والتعليم لتكمل حديثها قائلة: " عندما جاءتني الفرصة للمشاركة لم أتردد، قمت بإعداد الفكرة جيدا كت أريد إيضاح معلم تاريخي اثري من معالم دمياط لذلك كان الاختيار جسر الحضارة"

استمرت طالبة دمياط حديثها قائلة: " لم يكن الأمر سهلا، لكنه كان ممتعا، اكتسبت خبرات عديدة معلومات جديدة عن بلدي، كنت متشوقة لمزيد من المعرفة أثناء التحضير للبحث رأيت كل شئ بعين مختلفة"

وأكدت صاحبة المركز الاول في مشروع وزارة التربية والتعليم قائلة: " تلقيت دعما كبيرا من الجميع، مديرية التربية والتعليم كانت راعيا كبير لي، أيضا مشرفة البحث دكتورة شيماء كانت مصدر هام في كل شئ، قبل تقديم مشروعي كنت واثقة من تحقيق نتيجة إيجابية غير أنني تفاجئت بالحصول على المرتبة الأولى في هذا المحفل"

أضافت دكتورة شيماء معروف مشرفة البحث قائلة: " نهدف من خلال هذه الأنشطة تنمية مهارات مختلفة لدى الطالب، رأيت إصرار من قبل سلمي على تحقيق إنجاز، هذا كان حافزا لي عملنا لمدة اقتربت من 6 شهور وكانت النتيجة كما رأينا"

واضافت قائلة: " البحث العلمي بهذه الطريقة سيجعل الأمر أكثر سهولة على الطلاب من أجل التحصيل الدراسي على الطريقة الحديثة المطورة، لدينا كفاءات عديدة ومهارات متنوعة لدي أبنائنا تطويرها مسؤوليتنا هذا هدفنا المستمر"