قافلة طبية مجانية بقرية العزازى بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية- فتحية الديب

قال الدكتور" هشام مسعود" وكيل وزارة وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه فى إطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تقام اليوم الأحد قافلة طبية مجانية بقرية العزازي التابعة لمركز فاقوس.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة تشمل التخصصات التالية " نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الأطفال- الباطنة- الأنف والأذن- والرمد- والعظام- والجراحة - الأسنان- القلب- الجلدية- المسالك البولية" فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل مجانا.

يذكر أنه انطلقت يوم 25 يونيو 2023 مبادرة 100 يوم صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، وانطلقت مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر" والتي تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي. وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.