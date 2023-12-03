اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:02 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية حادث ميكروباص - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص، طريق " بلبيس- السلام" نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث  انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "بلبيس - السلام " وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص،  وتبين أن الحادث إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم  بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.

وفى سياق متصل أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات،إثر اصطدام ميكروباص بعربة كارو طريق أم الزين- الحلبى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لتلقى الإسعافات الأولية.

 







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