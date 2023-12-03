فواكه تساعدك على الاسترخاء والنوم ليلاً.. أبرزها الموز والفراولة

كتبت فاطمة خليل

هناك الكثير من الفوائد الصحية للفواكه، وهناك بعض أنواع الفاكهة التى تحسن جودة نومك وتساعد على الاسترخاء ليلاً، ومن بين هذه الفاكهة الموز والفراولة، فى هذا التقرير نتعرف على أهم الفواكه التى تساعد على تحسين النوم، بحسب موقع "نيويورك بوست".

إن تناول الموز قبل النوم مباشرة يمكن أن يساعد الناس على الحصول على نوم جيد، وفقًا لجمعية Sleep Charity البريطانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الموز يمكن أن يساعد في النوم بشكل أسرع بفضل المستويات العالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم – وكلاهما يعمل على استرخاء العضلات – بالإضافة إلى التربتوفان الذي يمكن أن يساعد في تهدئة الدماغ.

وتعمل الفاكهة أيضًا بشكل مشابه للميلاتونين، الذي يستخدمه الكثيرون للحصول على راحة ونوم أفضل، كما سلطت مؤسسة Sleep Charity الضوء على الفواكه الأخرى التي توفر مستويات عالية من الميلاتونين الذي يحفز النوم مثل العنب والكريز والفراولة.

وبالإضافة إلى هذه الفواكه السحرية، أضافت أبحاث المؤسسة أن اللوز والأسماك والحبوب الكاملة وكعك الشوفان مع الجبن يمكن أن تساعد في النوم.

واقترح الخبراء نصائح غذائية إضافية للمساعدة على النوم، بما في ذلك تناول الوجبات الخفيفة فقط وتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والشوكولاتة والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

إلى جانب النظام الغذائي، اقترحت المؤسسة أن تقليل وقت الشاشة، وإضافة أنشطة الاسترخاء مثل القراءة أو التأمل، والاستحمام وجعل غرفة نومك باردة ومظلمة وهادئة يمكن أن تساعد على تحسين النوم وعلاج الأرق.

ويتمتع الموز بفوائد تتجاوز جودة النوم بفضل قائمة طويلة من العناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين B6 والألياف وغيرها، والتي يساعد بعضها في زيادة مستويات الطاقة.

على وجه التحديد، يمكن أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر ارتفاع ضغط الدم.

قد يحتوي الموز على القليل من البروتين ولا يحتوي على دهون، لكنه غني بالكربوهيدرات والماء والألياف ومضادات الأكسدة.

تحتوي موزة متوسطة الحجم على 1 جرام من البروتين و29 جرامًا من الكربوهيدرات و3 جرامًا من الألياف و112 سعرًا حراريًا.

من أفضل فوائد الموز أنه يحتوي على مستويات عالية من الألياف الغذائية، مما يحسن عملية الهضم، وقد تم ربطه بتحسين عملية الهضم، البكتين، وهو ألياف موجودة في الموز الناضج وغير الناضج، يمكن أن يساعد في تليين البراز ومنع الإمساك - ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.