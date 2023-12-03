طقس المنوفية الآن.. معتدل على جميع أنحاء المحافظة

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة قد تصل على حد الضباب من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.