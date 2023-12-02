اليوم السابع
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طقس معتدل على معظم أنحاء محافظة المنوفية

السبت، 02 ديسمبر 2023 10:01 ص
طقس معتدل على معظم أنحاء محافظة المنوفية طقس معتدل على معظم أنحاء محافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تشهد اليوم السبت، محافظة المنوفية، طقسا معتدلا على معظم أنحاء قرى ومدن المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 






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