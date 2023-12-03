شاهد قبل الافتتاح أكبر معرض للكتاب بسوهاج بحضور 22 ناشرا و25 ألف كتاب

سوهاج محمود مقبول

معارض الكتاب منابع للفكر والثقافة والفنون وتؤسِّس لتلاقح الأفكار بين الشعوب وتحقق التعارف والالتقاء بين القائمين على المؤسسات المعنيّة بالنشر وتشكل همزة وصل بين الكتاب والأدباء والمفكرين من جهة، وبين الآلاف من الناس الراغبين في الاطلاع على نتاجهم من جهة أخرى.

وتزامنا مع إعلان محافظة سوهاج بلد الثقافة والفنون تلتقى اليوم أرضها كل ألوان الثافة والفنون في شتى المجالات والعلوم الإنسانية والطبيعية والعملية وأصحاب الفكر والرأى من خلال انطلاق أول معرض للكتاب بمحافظة سوهاج والأكبر من نوعه خارج محافظة القاهرة بحضور 22 دور نشر و25 ألف كتاب متنوع.

ويحتوى المعرض على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 11 يوم في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج في تصريحات صحفية له، على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتا إلى دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدي المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وأشار الدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، أن اختيار وزارة الثقافة لنادي المحليات لإقامة المعرض يعد نجاحا جديدا يضاف لسلسلة النجاحات التي يشهدها نادى المحليات فى الآونة الأخيرة على كافة المستويات، حيث أصبح النادي ملتقى لجميع أبناء سوهاج، والنادي مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.

يذكر أن إتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، أعلن قبل ذلك عن موعد إنطلاق معرض سوهاج الأول للكتاب، حيث يقام المعرض فى الفترة من 3 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر 2023، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأوضح اتحاد الناشريين المصريين أن سعر متر فى معرض سوهاج الأول للكتاب 500 جنيه، وتم تجهيز قاعة لتنظيم حفلات توقيع الكتب خلال فترة المعرض، وعلى من يرغب فى التسجيل لدى سكرتارية الاتحاد بقيمة 200ج للحفل لتحديد الموعد، علما بأنه سيتم إتاحة جناح مجمع للناشرين الجدد للمشاركة فى المعرض، والترتيب لحجز حفلات التوقيع، ودعما من الاتحاد للمشاركين سيقوم الاتحاد بشحن 10 كراتين كتب مجانا لكل جناح مساحته 12م.