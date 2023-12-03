وزيرة الثقافة تفتتح اليوم أضخم معرض للكتاب بنادى محليات سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تستقبل محافظة سوهاج اليوم الأحد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لافتتاح معرض سوهاج الأول للكتاب بنادي المحليات بمدينة ناصر، كأضخم معرض للكتاب يتم تنظيمه خارج القاهرة، ويأتي المعرض ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

يحتوى المعرض على قرابة 25 ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها 22 دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة 11 يوم في الفترة من 3 وحتى 13 ديسمبر الجاري، ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 70٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج في تصريحات صحفية له، على تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتا إلى دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدي المواطنين من مختلف الفئات العمرية.

وأشار الدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المحليات بسوهاج، أن اختيار وزارة الثقافة لنادي المحليات لإقامة المعرض يعد نجاحا جديدا يضاف لسلسلة النجاحات التي يشهدها نادى المحليات فى الآونة الأخيرة على كافة المستويات، حيث أصبح النادي ملتقى لجميع أبناء سوهاج، والنادي مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم، والتسهيلات اللازمة لإنجاح المعرض وتحقيق أهدافه.